Испания лидирует в Европе по количеству заражений Covid-19

В то время, как ВОЗ назвала ключевой инструмент борьбы с пандемией коронавируса, Испания стала первой страной Европы, где зарегистрировано более полумиллиона случаев заражений коронавирусом.

Об этом свидетельствуют последние данные от органов здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

На сегодня количество подтвержденных заражений достигло 525 549, после того, как министерство здравоохранения обнародовало совокупные показатели развития эпидемии с пятницы по понедельник, 7 сентября.

По официальным данным, за этот период в стране зарегистрировали 26 560 новых больных и 98 смертей.

В течение последней недели в Испании ежедневно регистрировали от около трех до более 4 тысяч новых заражений. Эти показатели несколько меньше, чем за период с 18 по 28 августа. Тогда ежедневно регистрировали более 7000 заражений, а однажды показатель превысил 9000.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла объявил, что Испания собирается закупить 3 миллиона доз вакцины, которая разрабатывается при Университете Оксфорда, если она успешно пройдет последний этап клинических испытаний.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ ожидают массовую вакцинацию от Covid-19 не раньше середины 2021 года.



Ранее Испания ввела тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости