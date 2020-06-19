подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Испания вводит тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса
19 июня 2020, пятница, 20:08 19
Европа 2020-06-19T20:15:01+03:00
Українські Новини
Испания вводит тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса

Испания вводит тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Испания, Туристы, Контроль, Коронавирус, Контроль в аэропорте
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

В то время, как Испания начала принимать первых туристов из Германии в качестве эксперимента Минздрав Испании объявил, что все путешественники, прибывающие в страну после открытия границ, будут проходить в аэропортах тройной контроль из-за опасности распространения Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

С воскресенья пассажиры, прибывающие в испанские аэропорты, будут проходить визуальный контроль, контроль температуры, а также должны заполнить форму, в которой должно быть указано, болели они раньше коронавирусом и данные о местонахождении в Испании.

Если турист не пройдет один из трех контрольных этапов, его осмотрит врач, который, если сочтет это целесообразным, направит его в медицинские службы соответствующего автономного сообщества.

При этом правительство не собирается обязывать путешественников въезжать в Испанию со сделанным в собственной стране ПЦР-тестом - об этом ранее просили органы власти Канарских островов.

Контроль в аэропортах будут проводить 600 медицинских работников.

Как сообщали Українські Новини, Испания открывает границы со странами ЕС 21 июня. 


Тем временем в мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса.

Больше новостей о: Испания Туристы Контроль Коронавирус Контроль в аэропорте

Испания начала принимать первых туристов из Герман...
Без самоизоляции и тестирования: Турция с 1 июля г...
В Госпогранслужбе не знают, какие именно пограничн...
В ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в ден...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине
Новости
Испания вводит тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса 20:08
В ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек 19:57
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ 19:25
Работодатели и профсоюзы призвали правительство не принимать несбалансированное решение об отказе в поддержке химпрома 19:21 Документ
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok