подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 сентября 2020, вторник, 11:38 1298
Общество 2020-09-08T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области немного увеличилась заболеваемость Covid-19 за сутки

В Киевской области немного увеличилась заболеваемость Covid-19 за сутки

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 7 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 89 человек до 6 367, умерших - на 1 до 117.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 8 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждены 6 367 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 527 детей и 816 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 89 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

6 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, 83 человека находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 967 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 5 400 человек.

Выздоровели всего 4 235 человек, из них 353 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За предыдущие сутки выздоровел 61 человек, в том числе 5 детей. Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 117 больных с подтвержденным COVID-19.

За предыдущие сутки поступило сообщение об 1 летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса и смертей в Киеве снизилось

Кроме того, в Украине антирекорд по смертности от коронавируса за сутки. 

Больше новостей о: Киевская область Коронавирус Коронавирус в Киевской области

В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди
Украина на карантине 181 день: какие ограничения действуют
Новости
У Кличко готовят материальную помощь многодетным семьям и родителям-воспитателям 13:09
Испания лидирует в Европе по количеству заражений Covid-19 13:01
В "Киевском метрополитене" объяснили, почему сегодня утром на станциях образовались огромные очереди 12:56
Депутат Рады Лерос отказался от дачи показаний ГБР 12:45
Политсоветники лидеров стран "нормандского формата" встретятся в пятницу 12:44
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Танкер
В Одессе снова не подняли затонувший танкер 08:22
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
В Украине антирекорд по смертности от коронавируса за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok