В Киевской области немного увеличилась заболеваемость Covid-19 за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 7 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 89 человек до 6 367, умерших - на 1 до 117.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.



"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 8 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждены 6 367 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 527 детей и 816 медицинских работников", - сказано в нем.



За сутки подтверждены 89 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей в возрасте от 3 до 15 лет.



6 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, 83 человека находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).



За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 967 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 5 400 человек.



Выздоровели всего 4 235 человек, из них 353 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет.



За предыдущие сутки выздоровел 61 человек, в том числе 5 детей. Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 117 больных с подтвержденным COVID-19.



За предыдущие сутки поступило сообщение об 1 летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19.



Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса и смертей в Киеве снизилось.

Кроме того, в Украине антирекорд по смертности от коронавируса за сутки.

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