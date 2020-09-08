У Київській області трохи збільшилася захворюваність на Covid-19 за добу

Кількість хворих на коронавірус у Київській області 7 вересня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 89 осіб до 6 367, тих, що померли - на 1 до 117.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 6 367 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 527 дітей та 816 медичних працівників ", - сказано в ньому.

За добу підтвердили 89 нових випадків коронавірусу, в тому числі у 7 дітей у віці від 3 до 15 років.

6 хворих госпіталізували і знаходяться на стаціонарному лікуванні, 83 людини перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 967 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 5 400 осіб.

Вилікувались всього 4 235 людей, з них 353 дитини у віці від 1 місяця до 17 років.

За попередню добу видужала 61 особа, в тому числі 5 дітей. Всього за період епідемії в Київській області померли 117 хворих з підтвердженим COVID-19.

За попередню добу надійшло повідомлення про 1 летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість нових випадків коронавірусу і смертей в Києві знизилася.

Крім того, в Україні антирекорд за смертністю від коронавірусу за добу.

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