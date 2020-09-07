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07 сентября 2020, понедельник, 10:50 227
Медицина 2020-09-07T10:50:20+03:00
Українські Новини
В Киевской области количество новых заболевших коронавирусом немного снизилось

В Киевской области количество новых заболевших коронавирусом немного снизилось

Александр Савич
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Количество новых заболевших коронавирусом в Киевской области немного снизилось. Фото: Pexels
Количество новых заболевших коронавирусом в Киевской области немного снизилось. Фото: Pexels

Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 6 сентября по сравнению с предыдущими сутками немного снизилось, увеличившись на 86 человек до 6 278.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 7 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 6 278 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 520 детей и у 809 медицинских работников", – сказано в нем.

За сутки подтверждено 86 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей в возрасте от 7 месяцев до 16 лет и 79 взрослых.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 961 больной, на самоизоляции (под наблюдением) – 5 317 человека.

Выздоровели всего 4 174 человека, из них 348 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. 

За отчетные сутки выздоровел 71 человек, из них 2 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 116 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

Как сообщали Українські новини, больше всего новых случаев заболевания коронавирусом в Киеве и Львове.

Также с сегодняшнего дня, 7 сентября, лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестирование частных лиц на коронавирус.

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