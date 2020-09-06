В Киеве уменьшается количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 240 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 5 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 240 человек до 15 032, умерших — на 6 до 240.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошлые сутки на 240 людей. 6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян", - написал он.

Всего с начала эпидемии в Киеве заболели 15 032 человека.

Заболели 123 женщины от 18 до 83 лет, 102 мужчины в возрасте от 21 до 86 лет, 6 девочек от года до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели 13 медиков.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Соломенском районе - 36, в Дарницком районе - 33 и в Деснянском районе - 32.

5 сентября в киевские больницы было госпитализированы 47 человек.

За сутки выздоровели 18 человек, с начала эпидемии - 4 731 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 315 человек до 14 792, умерших - на 4 до 234.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 5 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 87 человек до 6 192, умерших - на 2 до 116.

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