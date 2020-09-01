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01 сентября 2020, вторник, 20:16 1996
Президент 2020-09-01T20:26:20+03:00
Українські Новини
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту

Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту

Александр Савич
Аэропорт, Полтава, Взлетная полоса, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: УП
Владимир Зеленский. Фото: УП

Сегодня, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский, во время своего визита в Полтавскую область, поделился эмоциями, которые пережил во время посадки самолета в аэропорту Полтавы. Он заявил, что подумал, что это его последняя поездка в жизни. Об этом сообщает Полтавщина.

Зеленский отметил, что взлетная полоса в полтавском аэропорту находится в плохом состоянии.

"Но я вам скажу, что касается Полтавского аэропорта. То, что мы сегодня увидели ... Самолеты туда не прилетают. Аэропорт сегодня не работает. И когда я сегодня приземлился, я понял почему.

Было ощущение, что это наша последняя поездка в жизни. Взлетная полоса не работает, не современная, не работающая", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что планирует внести полтавский аэропорт в программу "Большое строительство" и в 2021 году начать работы по его восстановлению.

"Там есть нормальный, новый терминал, но полосы нет. Но самое главное, мы знаем об этом, построить полосу по всем международным стандартам. Проект должен быть, мы договорились с председателем ОГА, проект должен быть до начала 2021 года", – уточнил Зеленский.

Как сообщали Українські новини, Зеленский назвал некоторых "слуг народа" микробами.

Также в День шахтера Зеленский вручил награды десяткам горняков.

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