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  • Саакашвили хочет вернутся в Грузию и участвовать там в предвыборной кампании
27 августа 2020, четверг, 17:10 598
Европа 2020-08-27T18:30:03+03:00
Українські Новини
Саакашвили хочет вернутся в Грузию и участвовать там в предвыборной кампании

Саакашвили хочет вернутся в Грузию и участвовать там в предвыборной кампании

Ольга Фандорина
Грузия, Михаил Саакашвили , Саакашвили, Выборы в Грузии
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но при этом продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Об этом он сообщает в Facebook после опубликованного видео, в котором он говорил о возвращении в Грузию.

"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ", - написал Саакашвили.

Он также сообщил, что в четверг, 27 августа, "в рамках деятельности Нацсовета" принял у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов и договорился с ними о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ.

Из-за этого назначения Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций, поскольку Саакашвили, как бывший Президент Грузии, заочно приговорен судом к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Зеленский назвал решение Грузии ошибкой и вмешательством в дела Украины, поскольку Саакашвили является украинским гражданином и имеет право занимать должности в стране.

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