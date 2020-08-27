Саакашвили хочет вернутся в Грузию и участвовать там в предвыборной кампании

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но при этом продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Об этом он сообщает в Facebook после опубликованного видео, в котором он говорил о возвращении в Грузию.

"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ", - написал Саакашвили.

Он также сообщил, что в четверг, 27 августа, "в рамках деятельности Нацсовета" принял у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов и договорился с ними о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ.

Из-за этого назначения Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций, поскольку Саакашвили, как бывший Президент Грузии, заочно приговорен судом к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Зеленский назвал решение Грузии ошибкой и вмешательством в дела Украины, поскольку Саакашвили является украинским гражданином и имеет право занимать должности в стране.

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