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07 сентября 2020, понедельник, 22:23 1509
Судебная власть 2020-09-07T22:45:01+03:00
Українські Новини
Документы из Лондонского суда по иску Суркиса направлены Порошенко

Документы из Лондонского суда по иску Суркиса направлены Порошенко

Кира Молчанова
Суд, Лондон, Игорь Суркис, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporosh
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporosh

Бизнесмен Игорь Суркис и шесть британских компаний подали иск против пятого президента Украины Петра Порошенко, и сообщение из Лондона о подаче уже пришло в украинское Министерство юстиции.

Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"30 июля 2020 года в Минюст на основании Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах поступило поручение о вручении документов Петру Порошенко по делу "Суркис и другие против Порошенко и других". Судебные документы содержат сообщение о подаче иска в английский суд и предложение о предоставлении отзыва на иск. С письмом Минюста от 26 августа 2020 года судебное поручение передано для организации выполнения в Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, которым судебное поручение передано для исполнения в Печерский районный суд города Киева", – сказано в официальном ответе в адрес редакции.

В ведомстве пояснили, что поручения иностранного суда о вызове в суд выполняются в ходе судебного заседания или по месту жительства или работы ответчика – ему лично или его представителю под расписку.

"В случае неявки в суд без уважительных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными (ч. 6 ст. 501 ГПК Украины)", – уточняют в Минюсте.

В министерстве пояснили механизм вручения документов. Так, подтверждение об их вручении и протокол судебного заседания суд направляет в межрегиональное управление Минюста. Если документы вручить не удалось, суд описывает, что сделал для этого и тоже отправляет документы в Министерство юстиции.

Иск, о котором идет речь – иск бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Как сообщали Українські Новини, братья Григорий и Игорь Суркисы решили подать в суд на Петра Порошенко, обратившись в Лондонский международный арбитраж с требованиями компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

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