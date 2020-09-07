Документы из Лондонского суда по иску Суркиса направлены Порошенко

Бизнесмен Игорь Суркис и шесть британских компаний подали иск против пятого президента Украины Петра Порошенко, и сообщение из Лондона о подаче уже пришло в украинское Министерство юстиции.

Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"30 июля 2020 года в Минюст на основании Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах поступило поручение о вручении документов Петру Порошенко по делу "Суркис и другие против Порошенко и других". Судебные документы содержат сообщение о подаче иска в английский суд и предложение о предоставлении отзыва на иск. С письмом Минюста от 26 августа 2020 года судебное поручение передано для организации выполнения в Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, которым судебное поручение передано для исполнения в Печерский районный суд города Киева", – сказано в официальном ответе в адрес редакции.

В ведомстве пояснили, что поручения иностранного суда о вызове в суд выполняются в ходе судебного заседания или по месту жительства или работы ответчика – ему лично или его представителю под расписку.

"В случае неявки в суд без уважительных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными (ч. 6 ст. 501 ГПК Украины)", – уточняют в Минюсте.

В министерстве пояснили механизм вручения документов. Так, подтверждение об их вручении и протокол судебного заседания суд направляет в межрегиональное управление Минюста. Если документы вручить не удалось, суд описывает, что сделал для этого и тоже отправляет документы в Министерство юстиции.

Иск, о котором идет речь – иск бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Как сообщали Українські Новини, братья Григорий и Игорь Суркисы решили подать в суд на Петра Порошенко, обратившись в Лондонский международный арбитраж с требованиями компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

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