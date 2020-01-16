Братья Суркисы требуют у Порошенко через суд вернуть $140 млн за невыполнения условий покупки их доли в "1+1"

После того, как суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против экс-Президента Петра Порошенко по заявлению 11 депутатов Рады, братья Григорий и Игорь Суркисы также решили подать в суд на чиновника, обратившись в Лондонский международный арбитраж с требованиями компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1". Об этом говорится в материале редактора отдела экономики портала ZN.UA Юлии Самаевой.

"Иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами", - утверждает Самаева.

Как отмечается, за последние четыре месяца стороны должны передать в суд все документы, доказательства и требования, тогда первое заседание может состояться в мае 2020-го года.

Как сообщалось, в мае 2019 года совладелец телеканала Игорь Коломойский заявил, что братья Суркисы планируют подать иск в английский суд к пятому президенту Украины Петру Порошенко из-за якобы несостоявшейся сделки по продаже главе государства около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".

Как утверждал бизнесмен, в феврале 2016 года Порошенко "вышел на сделку с Суркисами" и хотел купить у них 25%, а затем договариваться с ним о покупке еще 25% телеканала. Сумма сделки с Суркисами, по словам Коломойского, оценивалась в $240-250 млн.

Ранее Коломойский утверждал, что Порошенко отказался от сделки по покупке пакета акций указанного телеканала у братьев Суркисов, так как бывшая на тот момент главой Нацбанка Валерия Гонтарева якобы убедила президента в том, что контроль над телеканалом можно будет получить благодаря национализации ПриватБанка

Бизнесмен добавил, что в настоящее время у него и у Игоря Суркиса находится, примерно, по 25% акций "1+1", еще 7,5% акций принадлежит менеджменту и журналистам, которые после национализации ПриватБанка решили таким образом реализовать свои опционы.

"У них были опционы. Когда состоялась национализация, они решили реализовать эти опционы, чтобы эти акции никому другому не достались", – сказал Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, 9 января Госбюро расследований не допрашивало бывшего Президента Петра Порошенко. По его словам, информация в СМИ о том, что Порошенко вызвали на допрос на 9 января не соответствует действительности.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.