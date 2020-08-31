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31 августа 2020, понедельник, 19:15 1292
Судебная власть 2020-08-31T19:15:38+03:00
Українські Новини
Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

Татьяна Зотова
НБУ, Приватбанк, Игорь Суркис, Петр Порошенко, Высокий суд Лондона
Иск был подан в Высокий суд Лондона. Фото: asbestosjustice.co.uk
Иск был подан в Высокий суд Лондона. Фото: asbestosjustice.co.uk

Высокий суд Лондона направил бывшему Президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и 6 британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Об этом сообщило интернет-издание Гордон, ссылаясь на лондонский офис глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

В ответ на запрос редакции в компании сообщили, что она уже получила разрешение действовать на территории Украины и суд отправил Порошенко "соответствующие документы".

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", – сообщили изданию в Reed Smith LLP.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует также бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Скриншот: efile.cefile-app.comСкриншот: efile.cefile-app.com

Reed Smith LLP – глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате – более 1 500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является крупнейшим, в нем работает более 350 юристов.

Игорь Суркис уже давал оценку ситуации с Порошенко в интервью программе "Мага" на телевизионном канале 112 Украина.

"У семьи были просто нахально забраны деньги нашим пятым президентом. Я говорю как оно есть. Ему хотелось получить хотелку в виде телевидения. Мы попали в тяжелую финансовую ситуацию, – отметил он. – Одному человеку в лице пятого президента захотелось забрать у нас деньги, чтобы держать нас в заложниках. Если мне не удастся это доказать в наших судах, я это докажу в других судах. Никому не позволено кого-то грабить", – заявил Суркис.

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