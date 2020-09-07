Документи з Лондонського суду за позовом Суркіса спрямовані Порошенку

Бізнесмен Ігор Суркіс і шість британських компаній подали позов проти п'ятого президента України Петра Порошенка , і повідомлення з Лондона про подачу вже прийшло в українське Міністерство юстиції.

Про це повідомляє видання "Гордон" з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"30 липня 2020 року в Мін'юст на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах надійшло доручення про вручення документів Петру Порошенко у справі "Суркіс та інші проти Порошенка та інших". Судові документи містять повідомлення про подачу позову в англійський суд і пропозиція про надання відзиву на позов. З листом Мін'юсту від 26 серпня 2020 року судове доручення передано для організації виконання в Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, яким судове доручення передано для виконання до Печерського районного суду міста Києва", - сказано в офіційній відповіді на адресу редакції.

У відомстві пояснили, що доручення іноземного суду про виклик до суду виконуються під час судового засідання або за місцем проживання або роботи відповідача - йому особисто або його представнику під розписку.

"У разі неявки в суд без поважних причин особи, яку належним чином повідомлено про дату, час і місце судового засідання, в якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими (ч. 6 ст. 501 ЦПК України)", - уточнюють в Мін'юсті.

У міністерстві пояснили механізм вручення документів. Так, підтвердження про їх вручення та протокол судового засідання суд направляє в міжрегіональне управління Мін'юсту. Якщо документи вручити не вдалося, суд описує, що зробив для цього і теж відправляє документи в Міністерство юстиції.

Позов, про який йдеться - позов бізнесмена Ігоря Суркіса і шести британських компаній - Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Як повідомляли Українські Новини, брати Григорій та Ігор Суркіси вирішили подати в суд на Петра Порошенка , звернувшись до Лондонського міжнародного арбітражу з вимогами компенсувати $140 млн за невиконання умови з продажу близько 25% належать братам акцій телеканалу "1+1".

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування у рамках 12 кримінальних проваджень , в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко.

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