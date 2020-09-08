В министерстве рассказали, как не потерять субсидию из-за смены поставщика газа

Украинцы могут сменить поставщика газа, если текущий их не устраивает, но об этом нужно сообщить в органы соцзащиты, чтобы не потерять насчитанную субсидию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Только после информирования органов соцзащиты госпомощь будет насчитана правильно.

Новшество связано с тем, что с 1 сентября в Украине заработал рынок природного газа. Этот проект подразумевает, что украинцы смогут самостоятельно выбирать, у какой компании и по каким ценам покупать голубое топливо. При этом нельзя забывать о том, что органы социальной защиты каждый месяц получают от поставщиков газа актуальную информацию о тарифах, на основе которой формируются субсидии для получателей.

"Эти сведения получаются на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий — поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета). Своевременное предоставление информации об изменении исполнителей ЖКУ обеспечит актуальный и правильный расчет размера субсидий и льгот", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине заработал рынок газа и компания "Нефтегаз Украины" установила цену на газ для населения в 4,73 гривны/куб. м на год.

Тем временем, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины"Андрей Коболев ожидает через 2-3 года работу 5-7 компаний на рынке газа.

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