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  • Коболев пообещал 5-7 работающих компаний на рынке газа через несколько лет
07 августа 2020, пятница, 13:56 557
Экономика 2020-08-07T15:00:02+03:00
Українські Новини
Коболев пообещал 5-7 работающих компаний на рынке газа через несколько лет

Коболев пообещал 5-7 работающих компаний на рынке газа через несколько лет

Ольга Фандорина
Компании, Рынок газа, Нефтегаз, Нефтегаз Украины
Нефтегаз. Фото: kievvlast.com.ua
Нефтегаз. Фото: kievvlast.com.ua

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая повысила цены на газ для населения, Андрей Коболев ожидает через 2-3 года работу 5-7 компаний на рынке газа.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.

"Я действительно ожидаю, что через 2-3 года будет работать приблизительно 5-7 немаленьких компаний, каждая из которых будет предлагать качественную и широкую линейку услуг и продуктов. А тем трейдерам, которые не могут удовлетворить конечного клиента, на этом рынке нечего делать", - сказал Коболев.

Также он добавил, что с запуском рынка газа маленькие трейдеры, которые не приносят никакой пользы потребителю, станут неконкурентными.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль.

Ранее сообщалось о том, как перевести кубы газа в киловатт-часы.

Также Кабмин ограничил цену продажи газа "поставщиком последней надежды" среднеарифметическим значением цены на немецком газовом хабе NCG.

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