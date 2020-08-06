Новый рынок газа: Тарифы спрогнозировать сложно, но можно сменить поставщика

С 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению, и был запущен рынок природного газа для бытовых потребителей. Теперь цены на газ будут рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Об этом сообщает Сегодня.

Изменения касаются поставок топлива населению – теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться будут в зависимости от котировок на европейских хабах. Соответственно, тариф на газ для украинцев будет меняться ежемесячно.

"Нефтегаз" планирует публиковать оптовые расценки на газ до 25-го дня каждого месяца. На основании этих данных поставщики будут рассчитывать свои тарифы, после чего газсбыты добавят к этой цене стоимость транспортировки и наценку. Полученная сумма и будет считаться тарифом для населения. Это приведет к усложнению прогнозов цены на газ, ведь теперь цена на газ для населения будет зависеть от многих факторов.

Также нововведением стало то, что уже с 1 августа бытовые потребители могут самостоятельно выбирать себе поставщика природного газа. В свою очередь поставка газа будет осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем.

Кроме того, был определен "поставщик последней надежды", который не вправе отказать в заключении договора поставки газа на ограниченный период времени (не более 60 дней). 22 июля Кабмин назначил "Нефтегаз" "поставщиком последней надежды". Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика, и не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени.

Как сообщали Українські Новини, для промышленных потребителей "Нефтегаз" повысил тарифы.



Также "Нефтегаз" планирует напечатать годовой отчет компании, для этого был объявлен тендер.