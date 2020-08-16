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16 августа 2020, воскресенье, 08:46 298
Lifestyle 2020-08-16T10:30:01+03:00
Українські Новини
Бархатный сезон в Турции и Египте. Эксперт рассказал, снизят ли цены на путевки

Бархатный сезон в Турции и Египте. Эксперт рассказал, снизят ли цены на путевки

Валерия Драгомирова
Турция, Туризм, Отдых в Турции, Цены на туры, Бархатный сезон
Турция. Фото: pixabay
Турция. Фото: pixabay

В то время, как Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа, снижения цен на путевки в Египет и Турцию в бархатный сезон не будет.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

"Снижения цен я бы не ожидал, потому что есть большой спрос. Когда есть спрос, цены поднимаются не только отельерами, но и операторами", – пояснил он.

По его словам, сегодня есть большой отложенный спрос. Люди, которые были вынуждены отменить свой отдых из-за карантинных ограничений, планируют его на осень.

"Есть достаточно большое количество людей, которые все равно едут на отдых", – заметил он.

Дереза также сообщил, что в настоящее время загрузка отелей в Турции и Египте "практически под 100%", а с 10 августа в Турцию хлынул большой поток туристов из Российской Федерации – "около 60 рейсов из России только в один день".

Эксперт убежден, что оснований для удешевления туристических услуг нет. 

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