Бархатный сезон в Турции и Египте. Эксперт рассказал, снизят ли цены на путевки

В то время, как Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа, снижения цен на путевки в Египет и Турцию в бархатный сезон не будет. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Снижения цен я бы не ожидал, потому что есть большой спрос. Когда есть спрос, цены поднимаются не только отельерами, но и операторами", – пояснил он. По его словам, сегодня есть большой отложенный спрос. Люди, которые были вынуждены отменить свой отдых из-за карантинных ограничений, планируют его на осень."Есть достаточно большое количество людей, которые все равно едут на отдых", – заметил он. Дереза также сообщил, что в настоящее время загрузка отелей в Турции и Египте "практически под 100%", а с 10 августа в Турцию хлынул большой поток туристов из Российской Федерации – "около 60 рейсов из России только в один день". Эксперт убежден, что оснований для удешевления туристических услуг нет. Напомним, ранее туристка из Украины рассказала, как отдыхает на курорте возле Анталии. Кроме того, как украинцам пересечь границу в условиях карантина.