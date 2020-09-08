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08 сентября 2020, вторник, 06:00 3473
Общество 2020-09-08T06:45:02+03:00
Українські Новини
Индексация и доплаты. Шмыгаль рассказал, какое повышение пенсий ждет украинцев в 2021

Индексация и доплаты. Шмыгаль рассказал, какое повышение пенсий ждет украинцев в 2021

Валерия Драгомирова
Пенсионеры, Пенсия, индексация пенсий, Повышение пенсии, Пенсия в 2021
Пенсии. Фото: forbes.net.ua
Пенсии. Фото: forbes.net.ua

В то время, как пенсии в Украине будут назначать по-новому, правительство планирует в 2021 году индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров, старше 75 лет. Также начнется внедрение накопительной пенсионной системы.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

По словам Шмыгаля, до конца этого года повышений больше не будет. 

"В этом году - больше нет. Но надо напомнить, что весной, во время начала кризиса, первое, с чего мы начали - это повышение пенсий. Мы их проиндексировали, как было обещано, мы добавили постоянные доплаты пенсионерам, достигшим 80+. Мы также провели все доплаты, которые были возможны на тот момент", - сказал он. 

Также в 2021 году планируется сделать доплаты тем, кто старше 75 лет. 

"В следующем году мы продолжим работу по индексации пенсий. Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+. То есть, мы продолжим тенденцию, которой достигли в этом году", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, в следующем году Кабмин планирует ввести накопительную систему.

"Эта реформа не будет такой шоковой, но мы хотим начать в экспериментальном режиме делать персонализированные накопления для людей. 2% от единого социального взноса, 2% от платы, которую человек платит. Фиксировать по фамилии и таким образом начать вот этот третий этап пенсионной реформы, когда пенсии будут персонифицированы. В будущем это единственный путь обеспечить украинцев достойными пенсиями. Другого пути у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет", - рассказал глава правительства.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

Ранее ПФУ направил перед выходными 6,1 млрд гривен на выплату пенсий. 

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