Индексация и доплаты. Шмыгаль рассказал, какое повышение пенсий ждет украинцев в 2021

В то время, как пенсии в Украине будут назначать по-новому, правительство планирует в 2021 году индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров, старше 75 лет. Также начнется внедрение накопительной пенсионной системы.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По словам Шмыгаля, до конца этого года повышений больше не будет.



"В этом году - больше нет. Но надо напомнить, что весной, во время начала кризиса, первое, с чего мы начали - это повышение пенсий. Мы их проиндексировали, как было обещано, мы добавили постоянные доплаты пенсионерам, достигшим 80+. Мы также провели все доплаты, которые были возможны на тот момент", - сказал он.



Также в 2021 году планируется сделать доплаты тем, кто старше 75 лет.

"В следующем году мы продолжим работу по индексации пенсий. Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+. То есть, мы продолжим тенденцию, которой достигли в этом году", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, в следующем году Кабмин планирует ввести накопительную систему.

"Эта реформа не будет такой шоковой, но мы хотим начать в экспериментальном режиме делать персонализированные накопления для людей. 2% от единого социального взноса, 2% от платы, которую человек платит. Фиксировать по фамилии и таким образом начать вот этот третий этап пенсионной реформы, когда пенсии будут персонифицированы. В будущем это единственный путь обеспечить украинцев достойными пенсиями. Другого пути у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет", - рассказал глава правительства.



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