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29 августа 2020, суббота, 14:26 1072
Президент 2020-08-29T15:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии

Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии

Кира Молчанова
Иловайск, Владимир Зеленский, Иловайская трагедия
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В годовщину Иловайской трагедии президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов.

Его видеообращение опубликовано на странице Владимира Зеленского в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Какой бы горькой правда ни была, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре был создан департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, и к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что нельзя забывать героев, которые отдали свою жизнь, защищая Украину.

"Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. Скажу откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года бывший Президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии.

Тем временем миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии.

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