подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
23 ноября 2019, суббота, 22:25 57
Внешняя политика 2019-11-23T22:26:36+02:00
Українські Новини
Госдеп США связал Голодомор и агрессию РФ

Госдеп США связал Голодомор и агрессию РФ

Голодомор, Госдеп США, Агрессия РФ, День памяти жертв Голодомора
Голодомор
Голодомор

Госдеп США в своем заявлении по чествованию жертв Голодомора в Украине связал действия советского режима против украинцев с современной агрессией РФ. Об этом говорится в видеообращении спикера Государственного департамента Морган Ортагус, которое распространило посольство США в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"В этом ноябре мы чтим и вспоминаем миллионы украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима", - заявила Ортагус.

Она отметила, что путем преднамеренного захвата украинской земли и урожая и принудительной коллективизации Советский союз вызвал массовый голод, гибель и чрезвычайные человеческие страдания.

"Хотя эта ужасная трагедия была одним из самых жестоких событий ХХ века, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа", - подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента США.

Вспоминая о кампании СССР против украинцев, она подчеркнула, что Москва и сейчас не оставляет попыток разрушать стремления украинского народа, однако, по мнению Вашингтона, они не будут иметь успеха.

"Теперь Украина вновь подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины привели к около 13 тысячам погибших. Даже сейчас Москва пытается манипулировать и уничтожать стремления народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает устойчивость украинцев и их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - заявила Ортагус.


Она подчеркнула, что США подтверждают свою поддержку Украине.

"В день, когда весь мир вспоминает невинных жертв Голодомора, США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украине, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной судьбы", - добавила пресс-секретарь.


Как сообщали Українські Новини, Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора. 

Также Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. 

Кроме того, Львовский городской совет решил выплатить по 2 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины.

Больше новостей о: Голодомор Госдеп США Агрессия РФ День памяти жертв Голодомора

Архив
Новости
Колумбию сотрясают протесты: введен комендантский час 22:50
Голодомор
Госдеп США связал Голодомор и агрессию РФ 22:25
Александра Клитина. Фото: Фейсбук/Александра Клитина
Героиня секс-скандала Клитина хотела разоблачить переписку Джокера, но что-то пошло не так 21:59
Главу Приватбанка Крумханзла госпитализировали 21:15
Украинские полярники в Антарктиде почтили память жертв Голодомора 20:21
больше новостей
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
Транс-Марш в Киеве Фото: hromadske
В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные 13:33
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok