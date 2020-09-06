В одной из школ Винницкой области вспышка коронавируса: часть учеников будет учиться дистанционно

В то время, как в Запорожье на карантин массово закрываются школы и детсады, в Павловской общеобразовательной школе Винницкой области в четырех учителей подтвердился коронавирус. Еще семь с высокой температурой ждут результатов тестирования на Covid-19. Об этом сообщает сельский председатель Павловки Виктор Кособуцкий, передает kalynivka.city.

С начала следующей недели средние и старшие классы Павловской общеобразовательной школы будут учиться дистанционно. Так продлится до 11 сентября.



"С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме", - добавил он.



Как сообщали Українські Новини, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку".



Также в Николаеве на карантин отправили пять классов и две группы садика.

Тем временем доктор Евгений Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19.

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