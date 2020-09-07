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07 сентября 2020, понедельник, 09:55 466 Инфографика
Общество 2020-09-07T09:56:07+03:00
Українські Новини
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных

Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

6 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 174 до 138 068, количество умерших от заболевания увеличилось на 31 человека до 2 877 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 3,2%, новых летальных случаев снизилось на 11,4%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 7 сентября в Украине зарегистрированы 138 068 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 877 летальных, 62 606 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 174 новых случаев заболевания, выздоровели 379 человек, умер 31 человек.

Таким образом, 6 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 174 против 379.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 7 сентября составило 70 821 человек, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (15 881), в Киеве (15 276) и Черновицкой области (11 272).

В Харьковской области зафиксировано 10 972 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 10 348 случаев, в Ривненской – 9 762, в Одесской - 8 525, в Закарпатской – 8 091, в Тернопольской - 7 390, в Киевской - 6 278, в Волынской - 5 883, в Винницкой - 4 406, в Житомирской - 3 746, в Хмельницкой - 3 195, в Днепропетровской - 2 767 случаев.

2 372 случая выявлены в Черниговской области, 1 963 случая - в Сумской, 1 950 случаев - в Черкасской, 1 931 случай - в Запорожской, 1 665 случаев - в Николаевской, 1 630 случаев - в Донецкой, 973 случая - в Полтавской, 858 случаев - в Кировоградской, 500 случаев - в Херсонской и 434 случая - в Луганской области.

Коронавирус в Украине. Данный: СНБОКоронавирус в Украине. Данный: СНБО

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 107 до 135 894, количество умерших от заболевания увеличилось на 35 человек до 2 846.

Тем временем, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: полный список зон.

Также Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

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