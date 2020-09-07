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07 сентября 2020, понедельник, 14:11 166 Инфографика
Медицина 2020-09-07T14:11:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ рассказали об имеющихся в Украине вакцинах от 10 инфекционных заболеваний

В МОЗ рассказали об имеющихся в Украине вакцинах от 10 инфекционных заболеваний

Александр Савич
Корь, МОЗ, Краснуха, Полиомиелит, Дифтерия, Прививки, столбняк, Прививки от полиомиелита, Паротит, Гепатит В, Вакцины
В МОЗ рассказали, какие вакцины от инфекционных заболеваний есть в Украине. Фото: pixabay
В МОЗ рассказали, какие вакцины от инфекционных заболеваний есть в Украине. Фото: pixabay

В то время как массовая вакцинация от коронавируса ожидается не раньше середины 2021-го года, Министерство здравоохранения Украины рассказало об имеющихся в стране вакцинах от 10 инфекционных заболеваний. Об этом сообщает МОЗ.

Инфографику с соответствующей информацией министерство обнародовало на своих страницах в социальных сетях.

В министерстве уверяют, что обеспечили необходимым количеством вакцин каждую область.

"Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата на 2020 год – 78%, и он будет существенно ниже уровня 2018 (91%) и 2019 (93%) лет", – сообщили в МОЗ.

Так, в Украине имеется в наличии:

  • Более 2 млн доз инактивированных вакцин от полиомиелита
  • Более 2 млн доз оральной вакцины от полиомиелита 
  • Более 2 млн доз вакцин от дифтерии и столбняка для взрослых
  • 1 млн 774 тыс. доз моновакцин от гепатита В
  • 735 тыс. доз пятикомпонентной вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции (ХИБ инфекция)
  • Более 1 млн. 180 тыс. доз прививки КПК (корь, краснуха, паротит)
  • 560 тыс. доз АДКД.

Имеющиеся в Украине вакцины от инфекционных заболеваний. Инфографика: МОЗИмеющиеся в Украине вакцины от инфекционных заболеваний. Инфографика: МОЗ

Как сообщали Українські новини, Украина ожидает более полумиллиона доз вакцин против гриппа.

Также в МОЗ рассказали, как защититься от столбняка.

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