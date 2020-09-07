В МОЗ рассказали об имеющихся в Украине вакцинах от 10 инфекционных заболеваний

В то время как массовая вакцинация от коронавируса ожидается не раньше середины 2021-го года, Министерство здравоохранения Украины рассказало об имеющихся в стране вакцинах от 10 инфекционных заболеваний. Об этом сообщает МОЗ. Инфографику с соответствующей информацией министерство обнародовало на своих страницах в социальных сетях. В министерстве уверяют, что обеспечили необходимым количеством вакцин каждую область. "Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата на 2020 год – 78%, и он будет существенно ниже уровня 2018 (91%) и 2019 (93%) лет", – сообщили в МОЗ. Так, в Украине имеется в наличии: Более 2 млн доз инактивированных вакцин от полиомиелита Более 2 млн доз оральной вакцины от полиомиелита Более 2 млн доз вакцин от дифтерии и столбняка для взрослых 1 млн 774 тыс. доз моновакцин от гепатита В 735 тыс. доз пятикомпонентной вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции (ХИБ инфекция) Более 1 млн. 180 тыс. доз прививки КПК (корь, краснуха, паротит) 560 тыс. доз АДКД. Имеющиеся в Украине вакцины от инфекционных заболеваний. Инфографика: МОЗ Как сообщали Українські новини, Украина ожидает более полумиллиона доз вакцин против гриппа. Также в МОЗ рассказали, как защититься от столбняка.