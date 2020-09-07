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07 сентября 2020, понедельник, 21:00 341 Карта
Общество 2020-09-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Начнется холодная дождливая осень: прогноз погоды в Украине на вторник

Начнется холодная дождливая осень: прогноз погоды в Украине на вторник

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Несмотря на то, что синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, во вторник, 8 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, кое-где грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Карпатах ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем местами дождь, кое-где грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

7 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+24 градуса, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украине ожидается бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий с заморозками на почве.

Также, по прогнозу, первые заморозки ожидаются в конце октября.

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