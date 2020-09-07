Начнется холодная дождливая осень: прогноз погоды в Украине на вторник

Несмотря на то, что синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, во вторник, 8 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, кое-где грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +18…+23 градуса. В Карпатах ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов. В Сваляве ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем местами дождь, кое-где грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, местами дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +25…+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов. 7 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+24 градуса, в Днепре возле Киева +21 градус. Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украине ожидается бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий с заморозками на почве. Также, по прогнозу, первые заморозки ожидаются в конце октября.