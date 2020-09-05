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  • Число зараженных Covid-19 в Индии превысило 4 миллиона
05 сентября 2020, суббота, 23:45 22
Мир 2020-09-06T00:45:02+03:00
Українські Новини
Число зараженных Covid-19 в Индии превысило 4 миллиона

Число зараженных Covid-19 в Индии превысило 4 миллиона

Валерия Драгомирова
Индия, Коронавирус, Коронавирус в Индии
Керала, Индия. Фото: airbnb
Керала, Индия. Фото: airbnb

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии превысило 4-миллионную отметку. Об этом сообщило министерство здравоохранения в Нью-Дели, пишет DW

Сообщается, что общее число случаев заражения в стране возросло до 4 023 179 человек. Этот показатель увеличился на 80 тысяч за последние два дня и на один миллион за минувшие две недели.

По общему числу заражений Индия занимает третью строчку в списке стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, после США (более 6 миллионов) и Бразилии (более 4 миллионов).

Регионами с самыми высокими показателями инфицированных являются штат Махараштра на западе страны, а также южные штаты Андхра-Прадеш, Карнатака и Тамилнад.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом в сутки. В пятницу в стране подтвердили 798 случаев коронавируса.

Ранее в Эквадоре заявили о первом случае повторного заражения COVID-19.

Тем временем медики допустили связь между коронавирусной инфекцией и возникновением диабета

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