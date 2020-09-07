В Ужгороді 15-річний підліток з пістолетом пограбував автозаправку

В Ужгороді 15-річний підліток скоїв розбійний напад на автозаправку, тоді як у Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов з гранатою в магазин. Про це повідомляє МВС. Вночі 6 вересня в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про те, що на АЗС по вулиці Заньковецької скоєно розбійний напад. Жінка-оператор заправки повідомила, що в приміщення увірвався чоловік у масці з пістолетом в руках і почав вимагати віддати йому всі гроші з каси. Забравши 2500 гривень, він зник у невідомому напрямку. "Під час оперативно-розшукових дій поліцейські встановили по гарячих слідах особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода. Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих" — повідомили в МВС. Пістолет нападника виявився пневматичним. Поліція почала кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад). Як повідомляли Українські новини, у Маріуполі Юлій Цезар напав на синагогу. Також в лютому в Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень.