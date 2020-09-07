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07 вересня 2020, понеділок, 13:25 9
Силові структури 2020-09-07T14:30:03+03:00
Українські Новини
В Ужгороді 15-річний підліток з пістолетом пограбував автозаправку

В Ужгороді 15-річний підліток з пістолетом пограбував автозаправку

Александр Савич
Ужгород, Збройний напад, пістолет, підліток

В Ужгороді 15-річний підліток скоїв розбійний напад на автозаправку, тоді як у Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов з гранатою в магазин. Про це повідомляє МВС.

Вночі 6 вересня в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про те, що на АЗС по вулиці Заньковецької скоєно розбійний напад.

Жінка-оператор заправки повідомила, що в приміщення увірвався чоловік у масці з пістолетом в руках і почав вимагати віддати йому всі гроші з каси. Забравши 2500 гривень, він зник у невідомому напрямку. 

"Під час оперативно-розшукових дій поліцейські встановили по гарячих слідах особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.

Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих" — повідомили в МВС.

Пістолет нападника виявився пневматичним. 

Поліція почала кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).

Як повідомляли Українські новини, у Маріуполі Юлій Цезар напав на синагогу.

Також в лютому в Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень.

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