В Николаеве грабители взорвали банкомат и украли четверть миллиона гривен

16 февраля, в Николаеве неизвестные отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили крупную сумму денег.Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Грабители похитили из банкомата более 250 тысяч гривен.

"Установлено, что преступники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

Преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в продуктовом магазине под Днипром произошло ограбление века - преступники украли банкомат с 350 тыс. гривен. Тем временем в Запорожье в жилом доме прогремел взрыв: взорвали и ограбили банкомат Приватбанка.