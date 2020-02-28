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28 февраля 2020, пятница, 17:18 204
Европа 2020-02-28T17:19:34+02:00
Українські Новини
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит

Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит

Валерия Драгомирова
Взрыв, Хорватия, Метеорит, Падение метеорита, Вспышка в небе

В пятницу утром над Хорватией взорвался метеорит. Жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе. Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.

"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости", - говорится в сообщении.

После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали стекла.

Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания.

Допускают, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.


Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.



Как сообщали Українські Новини, в Венесуэле упал большой пылающий метеорит

Ранее второй по мощности за 30 лет взрыв метеорита произошел над Беринговым морем.

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