В пятницу утром над Хорватией взорвался метеорит. Жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе. Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.

"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости", - говорится в сообщении.

После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали стекла.

Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания.

Допускают, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.



Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.







Как сообщали Українські Новини, в Венесуэле упал большой пылающий метеорит.



Ранее второй по мощности за 30 лет взрыв метеорита произошел над Беринговым морем.