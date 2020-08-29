подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 17:45 226
Происшествия 2020-08-29T17:46:09+03:00
Українські Новини
В Днепре мужчина подорвался в своем авто. На месте инцидента нашли чеку

В Днепре мужчина подорвался в своем авто. На месте инцидента нашли чеку

Кира Молчанова
Взрыв, Граната, взрыв гранаты, Днипро, Смерть от взрыва
На месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области
На месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

В Днипре утром 29 августа от взрыва гранаты погиб мужчина, который сидел в собственном авто. Полицейские считают, что это стало последствием неосторожного обращения с оружием, как это было в похожем случае в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В сообщении полиции говорится, что водитель сел в припаркованный автомобиль. Скоро оттуда раздался взрыв.

"ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1.

Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района города. Другие люди и припаркованные рядом автомобили не пострадали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

На месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской областиНа месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Взрыв гранаты в мащине. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской областиВзрыв гранаты в мащине. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Как сообщали Українські Новини, в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

В Черниговской области местный житель взорвал гранату во время отдыха из-за чего погибли 3 человека.

Больше новостей о: Взрыв Граната взрыв гранаты Днипро Смерть от взрыва

Зеленский пришел с цветами к месту гибели Скрябина...
Под Днипром мужчина после ссоры бросил гранату в с...
В Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина...
В Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем ...
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки 2481 новый случай
В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев
Новости
На месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области
В Днепре мужчина подорвался в своем авто. На месте инцидента нашли чеку 17:45
Столкновение местных селян с ромами. Фото полиции в Харьковской области
Селяне в Харьковской области пришли выгонять ромов. Полиции пришлось ввести спецназ 17:18
Зеленский почтил память военных, погибших в Иловайске 16:48
Поспешная и спекулятивная практика назначений. В Офисе Президента прокомментировали неконституционность назначения Сытника 16:17
В Киеве третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За сутки умерли шестеро 15:45
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
больше новостей
Зеленский почтил память военных, погибших в Иловайске
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok