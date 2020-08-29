В Днепре мужчина подорвался в своем авто. На месте инцидента нашли чеку

В Днипре утром 29 августа от взрыва гранаты погиб мужчина, который сидел в собственном авто. Полицейские считают, что это стало последствием неосторожного обращения с оружием, как это было в похожем случае в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В сообщении полиции говорится, что водитель сел в припаркованный автомобиль. Скоро оттуда раздался взрыв.

"ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1.

Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района города. Другие люди и припаркованные рядом автомобили не пострадали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

На месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Взрыв гранаты в мащине. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Как сообщали Українські Новини, в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

В Черниговской области местный житель взорвал гранату во время отдыха из-за чего погибли 3 человека.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости