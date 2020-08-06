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06 августа 2020, четверг, 21:05 37
Происшествия 2020-08-06T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Одесской области нетрезвый мужчина подорвал гранату: пострадали трое людей

В Одесской области нетрезвый мужчина подорвал гранату: пострадали трое людей

Ирина Николенко
национальная полиция, Одесская область, Граната, Полицейские, взрыв гранаты, Боевая граната
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

В Одесской области нетрезвый мужчина во время застолья с друзьями, бросил в них боевую гранату, в результате чего трое человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Происшествие произошло в селе Песчаная во дворе 39-летней местной жительницы. По предварительным данным, во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату.

"В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин – 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении.

Пострадавшие приехали из Винницкой области в гости к знакомым в с. Песчаная.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. По данному факту начато производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15 и ч.2 п.1 и п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Также пока правоохранители принимаются меры по установлению места нахождения злоумышленника и его задержанию.

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