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31 июля 2020, пятница, 09:45 2333
Происшествия 2020-07-31T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Черниговской области местный житель взорвал гранату: погибли 3 человека

В Черниговской области местный житель взорвал гранату: погибли 3 человека

Ирина Николенко
Черниговская область, Граната, взрыв гранаты, Нацполиция
В Черниговской области взорвали гранату. Фото: suspilne.media
В Черниговской области взорвали гранату. Фото: suspilne.media

В Черниговской области местный житель во время отдыха взорвал гранату, вследствие чего погибли 3 человека. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В Черниговской области в селе Новый Быков мужчина взорвал гранату, в результате взрыва погибли трое людей. Еще один человек получил ранения.

Происшествие случилось вечером 30 июля.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", – сообщил он.

Со слов Прокопенко, на место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции.

Ранее Українські Новини сообщали, возле частного дома бывшего внефракционного депутата Верховной Рады Борислава Розенблата, неизвестный бросил гранату, никто не пострадал.

Также в Запорожской области нетрезвый мужчина угрожал взорвать магазин гранатой, хулигана задержали полицейские.

Кроме того, в Киеве в одном из кафе прогремел взрыв на улице Беломорской, правоохранители установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

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