В Черниговской области местный житель взорвал гранату: погибли 3 человека

В Черниговской области местный житель во время отдыха взорвал гранату, вследствие чего погибли 3 человека. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В Черниговской области в селе Новый Быков мужчина взорвал гранату, в результате взрыва погибли трое людей. Еще один человек получил ранения.

Происшествие случилось вечером 30 июля.

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", – сообщил он.

Со слов Прокопенко, на место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции.

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