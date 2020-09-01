Полиция задержала мужчину с гранатой в правительственном квартале в Киеве

После сообщения о том, что в Днепре мужчина подорвался в своей машине , стало известно, что полиция задержала в правительственном квартале в Киеве мужчину с гранатой.

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой. Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управление полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования", – сказано в нем.

Согласно сообщению, во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке обнаружили у него предмет, похожий на гранату.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Правоохранители доставили задержанного в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

Как сообщали Українські новини, в Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина.

Также в Кривом Роге четыре человека пострадали при взрыве гранаты.

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