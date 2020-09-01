подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 сентября 2020, вторник, 21:16 213
Силовые структуры 2020-09-01T21:16:08+03:00
Українські Новини
Полиция задержала мужчину с гранатой в правительственном квартале в Киеве

Полиция задержала мужчину с гранатой в правительственном квартале в Киеве

Александр Савич
Киев, Задержание, Граната, Правительственный квартал
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

После сообщения о том, что в Днепре мужчина подорвался в своей машине, стало известно, что полиция задержала в правительственном квартале в Киеве мужчину с гранатой.

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой. Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерское управление полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования", – сказано в нем.

Согласно сообщению, во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке обнаружили у него предмет, похожий на гранату.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Правоохранители доставили задержанного в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

Как сообщали Українські новини, в Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина.

Также в Кривом Роге четыре человека пострадали при взрыве гранаты.

Больше новостей о: Киев Задержание Граната Правительственный квартал

Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в как...
Драка на ЛГБТ-акции в Одессе: пострадали двое поли...
В Днепре мужчина подорвался в своем авто. На месте...
В центре Киева неизвестный зарезал мужчину ножом...
Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве
"Слуга народа" исключила депутата Рады Лероса из фракции
Новости
Полиция задержала мужчину с гранатой в правительственном квартале в Киеве 21:16
"ЗА Майбутнє" требует застраховать работников образования и поднять зарплаты учителям, — Москаленко 21:12
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура 20:56
В Умани подростки напали на хасида и разбили ему нос 20:35
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
В Украине взлетели цены на белокочанную капусту: почем продают овощ 22:28
больше новостей
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok