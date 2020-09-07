В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 244 человека до 15 276, умерших – на 2 до 242.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За прошедшие сутки выявили еще 244 больных. 2 человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276", – сообщил он.

Заболели 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и 7 девочек от 5 до 17 лет, а также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 4 мальчика от 2 до 16 лет.

Среди заболевших 14 медиков.

За прошедшие сутки в больницы столицы поступили 24 пациента, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек.

Всего коронавирус преодолели 4 759 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Оболонском районе – 50, Дарницком – 36 и Соломенском – 28 случаев.

Как сообщали Українські новини, в Украине с 7 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование эпидемической опасности.

Также в Киевской области количество новых случаев коронавируса немного снизилось.

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