подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 сентября 2020, понедельник, 12:26 29
Медицина 2020-09-07T12:26:01+03:00
Українські Новини
В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека

В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека

Александр Савич
Киев, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
В Киеве увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: pexels
В Киеве увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 244 человека до 15 276, умерших – на 2 до 242.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За прошедшие сутки выявили еще 244 больных. 2 человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276", – сообщил он.

Заболели 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и 7 девочек от 5 до 17 лет, а также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 4 мальчика от 2 до 16 лет.

Среди заболевших 14 медиков.

За прошедшие сутки в больницы столицы поступили 24 пациента, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек.

Всего коронавирус преодолели 4 759 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Оболонском районе – 50, Дарницком – 36 и Соломенском – 28 случаев.

Как сообщали Українські новини, в Украине с 7 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование эпидемической опасности.

Также в Киевской области количество новых случаев коронавируса немного снизилось.

Больше новостей о: Киев коронавирус в Украине коронавирус в Киеве статистика коронавируса

В Киеве уменьшается количество новых случаев корон...
В Киевской области количество новых заболевших кор...
В Киеве немного снизилось количество новых случаев...
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронав...
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: полный список зон
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных
Новости
В Луганской области между двумя селами продолжается пожар 12:38
Курс доллара для платежных карт после выходных повысился 12:36
В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека 12:26
В центре Минска похитили соратницу Тихановской Колесникову, – СМИ 12:05
"Интерпайп" участвует в расследовании США в отношении импорта бесшовных труб и уверен в отсутствии демпинга 12:00
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими 16:34
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Сегодня 180-й день карантина: какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok