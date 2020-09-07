подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Кабмин собирается упростить порядок получения разрешения на работу в Украине для IT-специалистов из Беларуси
07 сентября 2020, понедельник, 11:44 119
Кабмин 2020-09-07T12:30:28+03:00
Українські Новини
Кабмин собирается упростить порядок получения разрешения на работу в Украине для IT-специалистов из Беларуси

Кабмин собирается упростить порядок получения разрешения на работу в Украине для IT-специалистов из Беларуси

Александр Савич
Кабмин, Беларусь, IT-индустрия, Протесты в Беларуси, Айтишники
Украина упростит порядок получения разрешения на работу для
Украина упростит порядок получения разрешения на работу для "айтишников" из Беларуси. Фото: pixabay

Вслед за продолжением жестких задержаний на митингах в Беларуси стало известно, что Кабмин инициирует упрощение порядка получения разрешения на иммиграцию и работу в Украине для IT-специалистов из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"Сейчас уже сформирован конкретный план действий, который позволит упростить процесс получения разрешительных документов и обеспечит комфортный переезд IT-компаний в Украину", – сказано в нем.

Правительственные инициативы, в частности, касаются упрощения порядка получения разрешения на иммиграцию и работу в Украине для IT-специалистов Беларуси, вопросов пересечения границы, юридических моментов регистраций, решения социальных вопросов семей.

Отмечается, что на прошлой неделе (31 августа – 4 сентября) состоялась встреча заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Романишина и Ирины Новиковой с представителями IT-ассоциаций, Государственной миграционной службы, администрацией Государственной пограничной службы, Государственной службы занятости и украинского офиса адвокатского бюро SBH Law Offices (Беларусь).

Согласно сообщению, план действий будет реализовываться в контексте принятого указа Президента Владимира Зеленского по развитию IT-индустрии в Украине.

Новикова заявила, что, несмотря на возможное пополнение украинского рынка труда IT-специалистами из соседней страны, на нем будет оставаться много свободных вакансий для украинских граждан. 

Кроме того, указывается, что совместно с Министерством цифровой трансформации был создан полноценный информационный канал, который позволяет получить ответы на самые распространенные вопросы по данной теме.

Как сообщали Українські новини, Министерство иностранных дел Украины призвало Беларусь не искать врагов там, где их нет.

Также Александр Лукашенко развернул на границе с НАТО половину армии страны.

Больше новостей о: Кабмин Беларусь IT-индустрия Протесты в Беларуси Айтишники

Малюська просит Раду поддержать блокирующий взыска...
Беларусская милиция жестко задержала сегодня на пр...
Парламент должен создать равные условия работы с г...
В МИД Украины Беларусь призвали не искать врагов т...
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: полный список зон
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных
Новости
Курс доллара для платежных карт после выходных подорожал 12:36
В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека 12:26
В центре Минска похитили соратницу Тихановской Колесникову, – СМИ 12:05
"Интерпайп" участвует в расследовании США в отношении импорта бесшовных труб и уверен в отсутствии демпинга 12:00
В Ивано-Франковске детей отправят в школу 14 сентября, несмотря на "красную зону" 11:57
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими 16:34
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Сегодня 180-й день карантина: какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok