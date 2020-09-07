Кабмин собирается упростить порядок получения разрешения на работу в Украине для IT-специалистов из Беларуси

Украина упростит порядок получения разрешения на работу для "айтишников" из Беларуси. Фото: pixabay

Украина упростит порядок получения разрешения на работу для "айтишников" из Беларуси. Фото: pixabay

Вслед за продолжением жестких задержаний на митингах в Беларуси стало известно, что Кабмин инициирует упрощение порядка получения разрешения на иммиграцию и работу в Украине для IT-специалистов из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"Сейчас уже сформирован конкретный план действий, который позволит упростить процесс получения разрешительных документов и обеспечит комфортный переезд IT-компаний в Украину", – сказано в нем.

Правительственные инициативы, в частности, касаются упрощения порядка получения разрешения на иммиграцию и работу в Украине для IT-специалистов Беларуси, вопросов пересечения границы, юридических моментов регистраций, решения социальных вопросов семей.

Отмечается, что на прошлой неделе (31 августа – 4 сентября) состоялась встреча заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Романишина и Ирины Новиковой с представителями IT-ассоциаций, Государственной миграционной службы, администрацией Государственной пограничной службы, Государственной службы занятости и украинского офиса адвокатского бюро SBH Law Offices (Беларусь).

Согласно сообщению, план действий будет реализовываться в контексте принятого указа Президента Владимира Зеленского по развитию IT-индустрии в Украине.

Новикова заявила, что, несмотря на возможное пополнение украинского рынка труда IT-специалистами из соседней страны, на нем будет оставаться много свободных вакансий для украинских граждан.

Кроме того, указывается, что совместно с Министерством цифровой трансформации был создан полноценный информационный канал, который позволяет получить ответы на самые распространенные вопросы по данной теме.

Как сообщали Українські новини, Министерство иностранных дел Украины призвало Беларусь не искать врагов там, где их нет.

Также Александр Лукашенко развернул на границе с НАТО половину армии страны.

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