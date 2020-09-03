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03 сентября 2020, четверг, 16:47 679
Европа 2020-09-03T18:15:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко развернул на границах с НАТО половину своей армии

Лукашенко развернул на границах с НАТО половину своей армии

Константин Долгий
Александр Лукашенко, Беларусь, Армия Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

В то время как Россия заявляет об украинской ответственности за события в Беларуси, ее президент, Александр Лукашенко, опасаясь "недружественных шагов" со стороны НАТО, перевел к западным границам республики половину армии.

Об этом сегодня заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Соответствующее заявление глава республики сделал в ходе встречи с главой российского правительства, Михаилом Мишустиным.

"Вы видите, что происходит у нас. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. Все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, — и переброска американских подразделений, особенно самолетов F-16″, — отметил президент Беларуси.

По словам президента, накануне боевые подразделения США и их союзников совершили передвижение с мест бывшей дислокации в глубоком тылу НАТО поближе к границам Беларуси.

В ответ на такие действия Североатлантического альянса, Беларусь перебросила к своим западным границам около половины личного состава.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей", — сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что Беларуси не следует ждать спокойной жизни, тем не менее страна полна решимости и находится в полной готовности на случай, если придется отстаивать свою независимость и суверенитет.

Как сообщали Українські Новини, Министерство обороны Беларуси устроило комплексную проверку состояния вооруженных сил и начало призыв военнослужащих запаса.

Кроме того, накануне в Минске, в день рождения Лукашенко, состоялся Марш мира и независимости — масштабный пикет, который когда-либо устраивали протестующие белорусы.

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