В МИД Украины Беларусь призвали не искать врагов там, где их нет

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявление президента Беларуси Лукашенко о вмешательстве в белорусские протесты со стороны Украины. Комментарий показан на сайте МИД со ссылкой на заявление главы министерства Дмитрия Кулебы.

"Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков относительно якобы привлечения Украины в организацию протестов в Республике Беларусь был вчера предоставлен министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он в частности подчеркнул, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - говорится в сообщении.

МИД Украины в связи с "очередным безосновательным обвинением" во вмешательстве во внутренние дела Беларуси призвало белорусских партнеров не поддаваться на информационные провокации, "чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков".

"Не надо искать врагов там, где их нет", - добавили напоследок в министерстве.

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Тем временем, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против результатов выборов. 30 августа в Минске проходит Марш мира и независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при смене власти в стране, его сторонников ждет "не люстрация, а резня".

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