Киевская область удерживает показатели по новым случаям COVID-19. За сутки умерли двое

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 5 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 87 человек до 6 192, умерших - на 2 до 116.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 6 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждены 6 192 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 513 детей и у 805 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 87 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей от 5 месяцев до 12 лет.

Из них 13 человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 74 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 949 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 5 243 человека.

Выздоровели всего 4 103 человека, из них 346 детей.

За отчетные сутки выздоровели 86 человек, из них 9 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 116 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступили сообщения о 2 летальных случаях.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 88 человек до 6 105, умерших - на 5 до 114.

5 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 107 до 135 894, количество умерших от заболевания увеличилось на 35 человек до 2 846 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 25,7%, новых летальных случаев - на 30%.

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