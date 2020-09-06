подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • В Лиге наций сборная Украины проиграла Испании со счетом 4:0
06 сентября 2020, воскресенье, 23:42 31
Спорт 2020-09-07T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Лиге наций сборная Украины проиграла Испании со счетом 4:0

В Лиге наций сборная Украины проиграла Испании со счетом 4:0

Валерия Драгомирова
Украина, Испания, Лига наций, Украина-Испания

Сегодня состоялся матч Украина-Испания на стадионе "Альфредо ди Стефано" в рамках второго тура Лиги наций. Со счетом 4-0 победила испанская сборная.

Об этом пишет "Сегодня". 

Счет в матче был открыт уже на второй минуте встречи, когда Серхио Рамос реализовал пенальти за фол со стороны Сергея Кривцова. Капитан сборной Испании пробил в левый угол, Андрей Пятов до мяча дотянулся, но спасти команду не сумел.

А на исходе первого получаса игры Серхио Рамос оформил дубль. Защитник прибежал к нашим воротам на подачу углового, испанцы стандарт разыграли, а затем последовала высокая передача на Рамоса, который переиграл на втором этаже соперника и по высокой дуге отправил мяч в сетку ворот украинцев.

А спустя три минуты хозяева поля довели счет до разгромного. Автором мяча стал рекордсмен Лиги наций Ансу Фати. Юный футболист получил мяч на подступах к штрафной, подработал под правую ногу и пробил на технику в дальний угол, мяч срикошетил от штанги и влетел в сетку.



А добил украинцев на 84-й минуте вингер "МанСити" Ферран Торрес.



Как сообщали Українські новини, украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура чемпионата страны.

Ранее в учебнике всемирной истории за 11-й класс перепутали клуб, за который играл Андрей Шевченко. 

Больше новостей о: Украина Испания Лига наций Украина-Испания

Боевики второй раз за день нарушили перемирие: военный получил ранения, несовместимые с жизнью
Вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ожидалось: политолог назвал самый опасный период
Новости
В Лиге наций сборная Украины проиграла Испании со счетом 4:0 23:42
В МИД рассказали, когда в Украине разрешат двойное гражданство 23:07
Вторая волна коронавируса пришла раньше, чем ожидалось: политолог назвал самый опасный период 22:42
В Минздраве рассказали, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии 22:13 Инфографика
В одной из школ Винницкой области вспышка коронавируса: часть учеников будет учиться дистанционно 21:45
больше новостей
Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить 05:30
Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора 05:20
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется 05:30 Инфографика
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19 20:42
больше новостей
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Кампания по местным выборам стартовала 00:01
Верховный Суд требует оплатить информацию о зарплатах судей 10:00
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
В одной из школ Винницкой области вспышка коронавируса: часть учеников будет учиться дистанционно
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok