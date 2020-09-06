В Лиге наций сборная Украины проиграла Испании со счетом 4:0

Сегодня состоялся матч Украина-Испания на стадионе "Альфредо ди Стефано" в рамках второго тура Лиги наций. Со счетом 4-0 победила испанская сборная.

Об этом пишет "Сегодня".



Счет в матче был открыт уже на второй минуте встречи, когда Серхио Рамос реализовал пенальти за фол со стороны Сергея Кривцова. Капитан сборной Испании пробил в левый угол, Андрей Пятов до мяча дотянулся, но спасти команду не сумел.



А на исходе первого получаса игры Серхио Рамос оформил дубль. Защитник прибежал к нашим воротам на подачу углового, испанцы стандарт разыграли, а затем последовала высокая передача на Рамоса, который переиграл на втором этаже соперника и по высокой дуге отправил мяч в сетку ворот украинцев.

А спустя три минуты хозяева поля довели счет до разгромного. Автором мяча стал рекордсмен Лиги наций Ансу Фати. Юный футболист получил мяч на подступах к штрафной, подработал под правую ногу и пробил на технику в дальний угол, мяч срикошетил от штанги и влетел в сетку.







А добил украинцев на 84-й минуте вингер "МанСити" Ферран Торрес.







Как сообщали Українські новини, украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура чемпионата страны.



Ранее в учебнике всемирной истории за 11-й класс перепутали клуб, за который играл Андрей Шевченко.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости