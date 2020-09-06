На выходных количество новых выявленных случаев COVID-19 упало на четверть

5 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 107 до 135 894, количество умерших от заболевания увеличилось на 35 человек до 2 846 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 25,7%, новых летальных случаев - на 30%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 6 сентября в Украине зарегистрированы 135 894 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 846 летальных, 62 227 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 107 новых случаев заболевания, выздоровели 578 человек, умерли 35 человек.

Таким образом, 5 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 107 против 578.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 6 сентября составило 70 821 человек, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (15 695), в Киеве (15 032) и Черновицкой области (11 109).

В Харьковской области зафиксировано 10 833 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 10 187 случаев, в Ривненской – 9 660, в Одесской - 8 380, в Закарпатской – 8 049, в Тернопольской - 7 225, в Киевской - 6 192, в Волынской - 5 828, в Винницкой - 4 375, в Житомирской - 3 678, в Хмельницкой - 3 100, в Днепропетровской - 2 697 случаев.

2 286 случаев выявлены в Черниговской области, 1 894 случая - в Черкасской, 1 882 случая - в Запорожской, 1 858 случаев - в Сумской, 1 627 случаев - в Донецкой, 1 581 случай - в Николаевской, 945 случаев - в Полтавской, 854 случая - в Кировоградской, 496 случаев - в Херсонской и 431 случай - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

2 школы и 20 классов в Киеве переведены на дистанционное обучение, 4 детских сада закрыты из-за заболеваний коронавирусом.

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