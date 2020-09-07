Покупку валюты на межбанке НБУ за неделю сократил почти в 6 раз до $11,5 млн

Национальный банк в период с 31 августа по 4 сентября купил на межбанковском валютном рынке, который в пятницу закрылся снижением курса гривны, 11,5 млн долларов, что в 5,9 раза меньше, чем неделей ранее (68 млн долларов). Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. НБУ купил 11,5 млн долларов по единому курсу. С начала года по единому курсу куплено 4 008,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов. Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов. Всего с начала года куплено 4 486,9 млн долларов, а продано – 3 291,8 млн долларов. Как сообщали Українськi Новини, официальный курс гривны, устанавливаемый на 7 сентября, Национальный банк понизил на 4,17 копейки до 27,7325 UAH\/USD. В пятницу, 4 сентября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с четвергом, 3 сентября, на 1,08 копеек до 27,7941 UAH\/USD, курс покупки повысился на 0,96 копеек до 27,5238 UAH\/USD. Доллар продолжает расти. Официальный курс валют в начале недели.