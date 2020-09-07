НБУ за тиждень скоротив купівлю валюти на міжбанку майже у 6 разів до $11,5 млн

Національний банк в період з 31 серпня по 4 вересня купив 11,5 млн доларів, що в 5,9 рази менше, ніж тижнем раніше (68 млн доларів), на міжбанківському валютному ринку, який в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. НБУ купив 11,5 млн доларів за єдиним курсом. З початку року за єдиним курсом куплено 4 008,4 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн доларів. Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів. Всього з початку року куплено 4 486,9 млн доларів, а продано — 3 291,8 млн доларів. Як повідомляли Українськi Новини, офіційний курс гривні, що встановлюється на 7 вересня, Національний банк знизив на 4,17 копійки до 27,7325 UAH\/USD. У п'ятницю, 4 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з четвергом, 3 вересня, на 1,08 копійок до 27,7941 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 копійок до 27,5238 UAH\/USD. Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на початку тижня.