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07 вересня 2020, понеділок, 09:30 13
Економіка 2020-09-07T11:30:04+03:00
Українські Новини
НБУ за тиждень скоротив купівлю валюти на міжбанку майже у 6 разів до $11,5 млн

НБУ за тиждень скоротив купівлю валюти на міжбанку майже у 6 разів до $11,5 млн

Ольга Фандорина
НБУ, Міжбанк, купівля валюти, Міжбанківський валютний ринок
Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

Національний банк в період з 31 серпня по 4 вересня купив 11,5 млн доларів, що в 5,9 рази менше, ніж тижнем раніше (68 млн доларів), на міжбанківському валютному ринку, який в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 11,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 4 008,4 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн ​​доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 486,9 млн доларів, а продано — 3 291,8 млн доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, офіційний курс гривні, що встановлюється на 7 вересня, Національний банк знизив на 4,17 копійки до 27,7325 UAH/USD.

У п'ятницю, 4 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з четвергом, 3 вересня, на 1,08 копійок до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 копійок до 27,5238 UAH/USD.

Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на початку тижня.

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