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07 сентября 2020, понедельник, 09:24 20 Фото
Общество 2020-09-07T09:24:07+03:00
Українські Новини
Даже повесить нормально не могут: летающая на зонте Верещук взорвала соцсети и стала героиней мемов

Даже повесить нормально не могут: летающая на зонте Верещук взорвала соцсети и стала героиней мемов

Константин Долгий
Социальные сети, Предвыборный ролик, Ирина Верещук, Выборы мэра Киева
Народный депутат Ирина Верещук. Фото: ВРУ
Народный депутат Ирина Верещук. Фото: ВРУ

В то время как полеты "Слуги народа" Ирины Верещук на зонте над Рыбальским островом в Киеве привели к образованию крупной автомобильной пробки, пользователи соцсетей уже отреагировали неоднозначный видеоролик множеством фотожаб и мемов, передают Українські Новини.

"Ничего не умеют делать, даже повести по-человечески не смогли", - комментирует "полет" Верещук пользователь Halynka Semenova.

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

"А зачем ее подвесили? Еще же ничего не успела сделать", - иронизирует Екатерина Парфьонова.

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

"Ах какое блаженство, ах какое блаженство..., не только предполагать, но и наблюдать, что оно ничтожно", - написал Art Semko.

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

"Бултыхается, как сарделька в мясном магазине... Черт, неужели не стыдно таким делом заниматься?" - задается вопросом пользователь Андрій Микитчекно.

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Кроме ярких и смешных комментариев пользователи социальных сделали десятки фотожаб на тему полета Верещук над Киевом.

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: FacebookРеакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, во фракции "Слуга народа" приняли решение выдвинуть Верещук в кандидаты на должность городского головы Киева.

Кроме того, Верещук прокомментировала слова президента Зеленского, назвавшего "микробами" часть депутатов из "Слуги народа".

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