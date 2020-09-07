Даже повесить нормально не могут: летающая на зонте Верещук взорвала соцсети и стала героиней мемов

В то время как полеты "Слуги народа" Ирины Верещук на зонте над Рыбальским островом в Киеве привели к образованию крупной автомобильной пробки, пользователи соцсетей уже отреагировали неоднозначный видеоролик множеством фотожаб и мемов, передают Українські Новини. "Ничего не умеют делать, даже повести по-человечески не смогли", - комментирует "полет" Верещук пользователь Halynka Semenova. Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook "А зачем ее подвесили? Еще же ничего не успела сделать", - иронизирует Екатерина Парфьонова. Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook "Ах какое блаженство, ах какое блаженство..., не только предполагать, но и наблюдать, что оно ничтожно", - написал Art Semko. Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook "Бултыхается, как сарделька в мясном магазине... Черт, неужели не стыдно таким делом заниматься?" - задается вопросом пользователь Андрій Микитчекно. Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Кроме ярких и смешных комментариев пользователи социальных сделали десятки фотожаб на тему полета Верещук над Киевом. Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Реакция соцсетей на полет Верещук на зонтике. Фото: Facebook Как сообщали Українські Новини, во фракции "Слуга народа" приняли решение выдвинуть Верещук в кандидаты на должность городского головы Киева. Кроме того, Верещук прокомментировала слова президента Зеленского, назвавшего "микробами" часть депутатов из "Слуги народа".