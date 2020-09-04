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04 сентября 2020, пятница, 12:08 17
Общество 2020-09-04T12:08:23+03:00
Українські Новини
Верещук на зонте летает над Киевом. Съемки предвыборного ролика привели к пробке на Рыбальском

Верещук на зонте летает над Киевом. Съемки предвыборного ролика привели к пробке на Рыбальском

Надежда Комендантова
Пробки, Съемки, предвыборная кампания, Рыбальский полуостров, Ирина Верещук, Выборы мэра Киева

В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера.

Об этом сообщает "Страна".

Издание сообщает, что в ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами.

Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.

Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.

В Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: В Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: "Страна"

Съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: Съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: "Страна"

Кроме того, в распоряжении "Страны" оказались кадры со вчерашних съемок кандидата в мэры.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры.

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.

Тем временем, Зеленский назвал кандидата в мэра Одессы комика Филимонова "хорошим продуктом".

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