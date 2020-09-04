Верещук на зонте летает над Киевом. Съемки предвыборного ролика привели к пробке на Рыбальском

В пятницу, 4 сентября, в Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки предвыборного ролика депутата фракции "Слуга народа" и кандидата в мэры Киева от этой политсилы Ирины Верещук, информация о котором появилась в сети вчера. Об этом сообщает "Страна". Издание сообщает, что в ролике будет сниматься как лично Ирина Верщук, так и ее дублер. Она будет задействована в съемках сложных сцен с полетами. Сегодня продолжаются съемки ролика, где на кране с помощью троссов в воздух подняли внешне очень похожую на нардепа блондинку - очевидно, дублершу.Также для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка. В Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: "Страна" Съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: "Страна" Кроме того, в распоряжении "Страны" оказались кадры со вчерашних съемок кандидата в мэры. Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры. ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине. Тем временем, Зеленский назвал кандидата в мэра Одессы комика Филимонова "хорошим продуктом".