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04 сентября 2020, пятница, 15:59 1315
Верховная Рада и партии 2020-09-04T16:00:20+03:00
Українські Новини
Я не считаю себя "микробом", - Верещук ответила на слова Зеленского

Я не считаю себя "микробом", - Верещук ответила на слова Зеленского

Константин Долгий
Парламент, Народные депутаты, Слуга народа, Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото: ВРУ
Ирина Верещук. Фото: ВРУ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что спокойной восприняла сравнение Президента Украины Владимира Зеленского, который накануне назвал некоторых "слуг" микробами.

Соответствующее заявление Верещук сделала в четверг, 3 сентября, пишет ZIK.

По словам депутата, несмотря на то, что слова Зеленского действительно прозвучали несколько "резко", в них отражена правда, так как, отмечает Верещук, большинство "слуг" попали в Раду только и только благодаря президенту и его бренду.

"Сегодня на политическом олимпе маленькие звездочки, считающие себя галактическими планетами, почему-то думают, что могут указывать президенту в протестной форме, иногда с сокрушительной критикой, и считать это субъектностью", — сказала Верещук.

Она также добавила, что часть депутатов явно забыла, как так получилось и почему получилось год назад, что теперь они могут говорить на различных ток-шоу и, более того, с трибуны Верховной Рады.

При этом сама Верещук, по ее словам, вполне нормально восприняла слова Зеленского.

"Я не считаю себя "микробом" и спокойно восприняла такое сравнение", — сказала депутат.

Как сообщали Українські Новини, 31 августа состоялся съезд партии "Слуга народа", в ходе которого политическая сила назвала кандидатов на должности городских голов.

Кроме того, в середине июля стало известно, что Евгению Верещук решили выдвинуть на пост мэра Киева.

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