Я не считаю себя "микробом", - Верещук ответила на слова Зеленского

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что спокойной восприняла сравнение Президента Украины Владимира Зеленского, который накануне назвал некоторых "слуг" микробами.

Соответствующее заявление Верещук сделала в четверг, 3 сентября, пишет ZIK.

По словам депутата, несмотря на то, что слова Зеленского действительно прозвучали несколько "резко", в них отражена правда, так как, отмечает Верещук, большинство "слуг" попали в Раду только и только благодаря президенту и его бренду.

"Сегодня на политическом олимпе маленькие звездочки, считающие себя галактическими планетами, почему-то думают, что могут указывать президенту в протестной форме, иногда с сокрушительной критикой, и считать это субъектностью", — сказала Верещук.

Она также добавила, что часть депутатов явно забыла, как так получилось и почему получилось год назад, что теперь они могут говорить на различных ток-шоу и, более того, с трибуны Верховной Рады.

При этом сама Верещук, по ее словам, вполне нормально восприняла слова Зеленского.

"Я не считаю себя "микробом" и спокойно восприняла такое сравнение", — сказала депутат.

Как сообщали Українські Новини, 31 августа состоялся съезд партии "Слуга народа", в ходе которого политическая сила назвала кандидатов на должности городских голов.

Кроме того, в середине июля стало известно, что Евгению Верещук решили выдвинуть на пост мэра Киева.

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