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07 сентября 2020, понедельник, 08:22 4155
Общество 2020-09-07T08:45:13+03:00
Українські Новини
В Одессе снова не подняли затонувший танкер

В Одессе снова не подняли затонувший танкер

Ольга Фандорина
Танкер, Танкер Делфи, Поднятие танкера, Затонувший танкер

Затонувший возле одесского пляжа "Дельфин" танкер Delfi снова не смогли поднять, несмотря на "финальный этап". Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщает Думская

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что танкер должны поднять в воскресенье и операция переходит в "завершающую стадию". Однако танкер остался на месте, также он заявил, что местные политики Одессы, которые "ничего не сделали для поднятия танкера Delfi, сейчас живо пиарятся на нем". Об этом он написал в Facebook.

Мэр города Геннадий Труханов записал видео на фоне лежащего танкера о финальном этапе его поднятия и выразил уверенность, что затонувшее судно будет транспортировано в порт в Черноморск уже в ближайшее время.

"Проводится откачка воды из трюмов. Убирают все, что отяжеляет судно. Следущее. Необходимо произвести разворот судна и подготовить к транспортировке", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 26 августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на данный момент компании "Краншип" (Одесса) удалось поставить танкер "Делфи" на киль.

Танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

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