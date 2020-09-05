Жара "перевалит" за +30 после резкого похолодания: прогноз до середины сентября

После рекордно жарного начала сентября в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Жара спадет, но в начале следующей недели температура снова может превысить 30 градусов.

Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет РБК-Украина.

"Температурный фон снизится до 20-25 градусов. В Киеве в ближайшие два дня даже будет 20-22 градусов. А на юге и востоке страны также уже не будет 35 градусов, но температурный фон будет более комфортен - до 28 градусов", - сказала она.

По ее словам, на следующей неделе снова может быть такое, что снова восстановится жара на юге и востоке Украины, на севере и западе также будет повышение температуры, но где-то до 27-28 градусов.

"Пока что лето продолжается, и в ближайшие десять дней не прогнозируем резкого снижения температуры. На конец месяца, конечно, температура станет ниже, но пока расчеты не дают похолодания и осенних температур", - сказала синоптик.

Голеня также отметила, что заморозков в Украине пока не ожидается.

Тем временем, согласно прогнозу погодного сайта Метеопрог, в Киеве в ближайшие 10 днеь будут резкие перепады температур. так, в начале следующей недели будет жара до +30, а уже в середине - +17 +15 тепла. При этом, ожидаются дожди. А ночью местами похолодает до +10.

Погода в Киеве на 10 дней от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украине ожидается бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий до заморозков на почве.

В то же время, из-за изменений климата количество экстремальных погодных явлений в Украине будет увелится.

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