В Николаеве на карантин отправили пять классов и две группы садика

В Николаеве зарегистрировали случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей и персонала 6 организованных детских учреждений.

Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА в соцсети Facebook.



"В ходе эпидрасследования определены контактными и направлены на самоизоляцию: ЗСО №19 - на самоизоляции 1 класс, ЗСО №20 - на самоизоляции 1 класс, ЗСО №29 - на самоизоляции 2 класса, ЗСО №46 - на самоизоляции 1 класс, ЗДО №71 на самоизоляции - 1 группа, ЗДО № 95 - на самоизоляции 1 группа", - сказано в нем.



В Николаевской области показатель заболеваемости COVID-19 остается превышен.



3 сентября города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области отнести к "желтой" карантинной зоне. Соответствующие ограничения там начнут действовать с 7 сентября. Будет запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.



Как сообщали Українські Новини, Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19.



Кроме того, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку".

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