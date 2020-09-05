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05 сентября 2020, суббота, 21:46 118
Общество 2020-09-05T21:46:11+03:00
Українські Новини
В Николаеве на карантин отправили пять классов и две группы садика

В Николаеве на карантин отправили пять классов и две группы садика

Валерия Драгомирова
Николаев, Карантин, Коронавирус в школе, Коронавирус в садике
Дети. Фото: pexels
Дети. Фото: pexels

В Николаеве зарегистрировали случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей и персонала 6 организованных детских учреждений.

Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА в соцсети Facebook. 

"В ходе эпидрасследования определены контактными и направлены на самоизоляцию: ЗСО №19 - на самоизоляции 1 класс, ЗСО №20 - на самоизоляции 1 класс, ЗСО №29 - на самоизоляции 2 класса, ЗСО №46 - на самоизоляции 1 класс, ЗДО №71 на самоизоляции - 1 группа, ЗДО № 95 - на самоизоляции 1 группа", - сказано в нем. 

В Николаевской области показатель заболеваемости COVID-19 остается превышен. 

3 сентября города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области отнести к "желтой" карантинной зоне. Соответствующие ограничения там начнут действовать с 7 сентября. Будет запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Как сообщали Українські Новини, Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19

Кроме того, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку"

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