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  • Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться
06 сентября 2020, воскресенье, 17:07 3295
Общество 2020-09-06T17:08:15+03:00
Українські Новини
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуирова

Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться

Ольга Фандорина
Роман, Госмиграции, Анастасия Зинченко, Максим Соколюк
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не могла вылететь из китайского Уханя из-за собаки, состоит в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. При этом исходя из декларации чиновника, он находится в браке, передает Страна.

В воскресенье, 6 сентября, руководитель Госмиграционной службы опубликовал в своем Facebook пост, посвященный знакомству с Анастасией Зинченко. По словам Соколюка, все началось с его звонка девушке, которая на тот момент не могла эвакуироваться с Уханя.

Украинка с собачкой из Уханя встречается с женатым главой Госмиграционной службы. Фото: Facebook

"Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", - написал чиновник.

Украинка с собачкой из Уханя встречается с женатым главой Госмиграционной службы. Фото: Facebook

В конце апреля Зинченко вернулась в Украину и встретилась с Соколюком лично. По словам главы Миграционной службы, после этой встречи он оставил девушке письмо, в которой "объяснил свои мысли и чувства".

"Но через несколько часов получил телефонный звонок с длинным, очень не простым разговором. Я вернулся через два дня, и мы вместе сделали ремонт на кухне. За несколько недель я предложил переехать в Киев. Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы. Моя любовь и душа Анастасия Зинченко", - признался Соколюк.

Примечательно, что согласно декларации чиновника за 2019 год, он состоит в браке с Юлией Соколюк. У них есть двое детей, сын и дочь. Также супруга госслужащего владеет половиной квартиры в Киеве. Бросил ли чиновник семью из-за своего нового увлечения - пока неизвестно. Бросается в глаза также огромная разница в возрасте, которая у Максима Соколюка с Анастасией Зинченко превышает 20 лет - чиновнику недавно исполнилось 43 года, а девушке всего 22.

Украинка с собачкой из Уханя встречается с женатым главой Госмиграционной службы. Фото: Портал деклараций

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из Уханя, где началась эпидемия коронавируса. Но Настя Зинченко не смогла эвакуироваться из-за того, что власть КНР не разрешила сделать это с собакой.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала пообещал Зинченко, что она не останется в Китае, но потом заявил, что посылать отдельный самолет за девушкой с собакой – это слишком.

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