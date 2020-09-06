Пропавших в пожаре военных нашли погибшими

2 украинских военнослужащих, которые пропали в ходе ликвидации пожара возле Верхнеторецкого (Донецкая область), погибли вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Командование оперативно-тактической группировки "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне" 2 военнослужащих из личного состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны огнем от остального личного состава возле Верхнеторецкого", - сказано в нем.

Командование оперативно-тактической группировки "Восток" выразило соболезнования семьям погибших.

Глава группирвоки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что откроет огонь по позициям украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Из-за этого заявления Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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