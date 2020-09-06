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06 сентября 2020, воскресенье, 08:35 139
Происшествия 2020-09-06T10:30:01+03:00
Українські Новини
Во время пожара на Донбассе пропали двое военных

Во время пожара на Донбассе пропали двое военных

Кира Молчанова
Пожар, Луганская область, Военный, ООС, пожар в Луганской области, Пропал без вести
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Очаги возгорания в Луганской области были локализованы, но в субботу, 5 сентября, во время тушения пожара вблизи Верхнеторецка огнем были отрезаны от личного состава двое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сейчас военнослужащих ищут.

Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе.

Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

Кроме того, в штабе ООС отмечают, что на линии разграничения сохранялось перемирие.

С начала текущих суток, 6 сентября, режим тишины сохраняется в полной мере. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українські Новини, украинский военнослужащий погиб во время ликвидации пожара в Луганской области.

Глава группирвоки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что откроет огонь по позициям украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Из-за этого заявления Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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