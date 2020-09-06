Во время пожара на Донбассе пропали двое военных

Очаги возгорания в Луганской области были локализованы, но в субботу, 5 сентября, во время тушения пожара вблизи Верхнеторецка огнем были отрезаны от личного состава двое военнослужащих Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Сейчас военнослужащих ищут. Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского. Кроме того, в штабе ООС отмечают, что на линии разграничения сохранялось перемирие. С начала текущих суток, 6 сентября, режим тишины сохраняется в полной мере. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Как сообщали Українські Новини, украинский военнослужащий погиб во время ликвидации пожара в Луганской области. Глава группирвоки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что откроет огонь по позициям украинских военных возле Шумов на 7 сентября. Из-за этого заявления Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.