Зарплата Стефанишиной за июль составила 47,2 тыс. гривен

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной за июль составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, должностной оклад Стефанишиной составил 45 459 гривен, командировочные - 9 570 гривен.

Однако согласно ограничению размера зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 7 800 гривен.

Таким образом, Стефанишиной было начислено за июль 47 230 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 38 020 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, 4 июня Верховная Рада назначила советника юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной за июнь составила 33 тыс. гривен.

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